UEFA holder hånden over DBU, mener sportsjurist

Danmark blev taberdømt med 0-3 mod Sverige. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Jens Bertel Rasmussen mener, at dommen til DBU og kvindelandsholdet er mild. Han håber, sagen ender hos den internationale sportsdomstol.

Et skrivebordsnederlag på 0-3, en bøde på 20.000 euro og en betinget dom på fire år, hvor gentagelsestilfælde vil sende landsholdet ud af internationale turneringer.

Sådan lød dommen til Dansk Boldspil-Union og kvindelandsholdet for ikke at møde op til VM-kvalifikationskampen mod Sverige i oktober. Det blev konsekvensen af konflikten mellem de to parter.

Dommen fra Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) er mild, vurderer sportsjuristen Jens Bertel Rasmussen, der aktuelt er vicepræsident i Det Europæiske Håndboldforbunds appeludvalg.

- Jeg synes, at det er en meget mild sanktion, fordi man har gjort udelukkelsen betinget i fire år. Jeg synes også, at bøden er i den meget lempelige ende.

- Jeg havde i hvert fald forventet, at holdet var blevet udelukket fra denne kvalifikationsturnering. Populært sagt synes jeg, at UEFA har holdt hånden over kvindelandsholdet.

- DBU og kvindelandsholdet skal være meget tilfredse med at få lov til at fortsætte i turneringen, siger Jens Bertel Rasmussen, der tidligere sad i bestyrelsen i DBU - blandt andet som formand for disciplinærudvalget.

Hvorfor tror du, at straffen faldt sådan ud?

- I bestemmelsen står der, at UEFA har ret til at se på formildende omstændigheder, og de har også ret til helt at se bort fra straf. Jeg tror, at der er lagt vægt på, at DBU har gjort alt, man kunne, for at stille hold.

- Man har formentlig givet DBU en ekstra chance, fordi det ikke er et land, der jævnligt overtræder bestemmelserne, siger Jens Bertel Rasmussen.

Han forventer, at der i løbet af en uges tid vil komme en længere kendelse fra UEFA, hvor appelmulighederne vil være ridset op.

- DBU kan selvfølgelig appellere, hvilket man ikke vil have interesse i. Det svenske forbund vil også kunne appellere som part i kampen, men jeg tror ikke, at de øvrige hold i gruppen vil kunne appellere, siger sportsjuristen.

I første omgang kan dommen appelleres til UEFAs appeludvalg, og i sidste ende kan den havne hos sportsdomstolen CAS. Det ville være det bedste for fremtidige sager, mener Jens Bertel Rasmussen.

- Da sagen er så principiel og den første af sin slags, vil det være ærgerligt, hvis den ikke ender hos CAS.

- I førstegangssager vil man gerne høre appelinstanser og hele systemet. Ligesom man i det danske retssystem gerne ser førstegangssager i forbindelse med nye love ende i Højesteret.

- I denne sag tænker jeg ikke på, om det vil være synd for parterne eller ej, men for fremtidige sager vil det være godt, hvis den ender hos CAS, så man vil have de bedste præmisser i fremtidige sager, siger Jens Bertel Rasmussen.