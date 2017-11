Zlatan Ibrahimovic kan få United-comeback lørdag

Zlatan Ibrahimovic (tv) kan øjne sit comeback efter omkring syv måneders fravær fra banen. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

José Mourinho oplyser, at Zlatan Ibrahimovic er i spil til Manchester Uniteds kamp lørdag mod Newcastle.

Den svenske stjernespiller Zlatan Ibrahimovic er klar til at gøre comeback efter omkring syv måneders skadesfravær.

Det oplyser Manchester United-manager José Mourinho til klubbens egen tv-kanal, MUTV, fredag.

Portugiseren fortæller, at Ibrahimovic er i spil til lørdagens kamp på hjemmebane mod Newcastle i Premier League.

Svenskeren er ikke alene om at kunne forstærke United. Mourinho meddeler endvidere, at franske Paul Pogba og Marcos Rojo er klar til at tørne ud for De Røde Djævle.

Trioen er udtaget til bruttotruppen til kampen på Old Trafford.

Ibrahimovic blev knæskadet i Europa League-semifinalen mod Anderlecht i april, og det var usikkert, om han ville fortsætte hos Manchester United.

Siden forlængede han sin kontrakt, og Mourinho har flere gange sagt, at han ventede svenskeren tilbage sidst på året. Det kan altså allerede blive den 18. november.

Paul Pogba humpede fra banen med en skade i låret i Uniteds første Champions League-kamp mod Basel 12. september og har altså været ukampdygtig i to og en halv måned.

Trods de vitale skader har United haft et fornuftigt udlæg på sæsonen. Klubben ligger nummer to i Premier League med otte point op til førerholdet, Manchester City.

I Champions League har United sikker kurs mod førstepladsen i sin gruppe efter sejre i de fire første kampe.