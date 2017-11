100.000 forsøg afslører: Disse hold har Danmark størst chance for at møde ved VM

Der er 18,1 procent chance for, at de danske forsvarsspillere står over for Neymar-anførte Brasilien til sommer. Foto: DENIS CHARLET / Scanpix Denmark

Der er 36,1 procent sandsynlighed for, at Danmark havner i VM-gruppe med Argentina eller Brasilien.

Den 1. december afgøres det, hvem de danske fodboldherrer skal danse den indledende dans med til VM.

Men allerede nu har 100.000 prøvetrækninger afsløret, hvem Åge Harreides tropper kan forvente at byde op til sommerens slutrunde.

Og det viser sig, at de danske spillere skal øve sig på sambarytmerne.

Sandsynligheden taler nemlig for, at Brasilien bliver den mest prominente af Danmarks modstandere lige foran Argentina.

Danmark, der ligger i tredje seedningslag, har helt præcist 18,1 procent chance for at møde Brasilien af nationerne fra øverste lag.

Det viser en udregning lavet af Julien Guyon, en fransk matematiker bosat i USA. Ved hjælp af en udtrækningssimulator udviklet af New York Times har han gjort arbejdet for FIFA.

Her har han regnet ud, at Danmark med 36,1 procent sandsynlighed ender i VM-pulje med enten de brasilianske eller argentinske verdensstjerner til sommer.

Dansk midtbanemand kan få ønsket opfyldt

Og den skulle være god nok.

En masse kringlede regler og forbehold gør nemlig, at sandsynligheden for at trække nationer fra samme seedningslag er forskellig.

Der kan for eksempel kun være to europæiske lande i samme gruppe, hvilket er en del af forklaringen på, hvorfor Danmark har større sandsynlighed for at møde enten Brasilien (18,1) eller Argentina (18,0) end Rusland (10,5), Belgien eller Portugal (begge 10,6) fra det, der hedder pot 1.

Men udsigten til et møde med Neymar og de brasilianske eks-verdensmestre eller Lionel Messi og de argentinske VM-finalister fra 2014, skræmmer på ingen måde den danske midtbanegeneral William Kvist.

Tværtimod. Det er lige, hvad han håber på.

- Det er sjældent, at vi spiller imod Argentina og Brasilien. Og det kunne da være sjovt at danse lidt samba med dem, sagde William Kvist, da TV 2 SPORT spurgte ham ind til hans ønskemodstandere dagen efter, at Danmark bookede VM-billetterne med samlet 5-1 over Irland.

Argentina og Lionel Messi er en sandsynlig VM-modstander for Danmark. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / Scanpix Denmark

Samtidig håbede han på et par overkommelige modstandere, der øger sandsynligheden for dansk avancement fra gruppespillet.

Landstræneren skal ikke forvente sin drøm opfyldt

Men det taler statistikken ikke for.

De nationer, som den danske landstræner, Åge Hareide, udpegede som de nemmest mulige modstandere, er nemlig dem, vi har mindst sandsynlighed for at skulle møde til sommer.

- Jeg vil gerne have Rusland. De er jo seedet i øverste lag, fordi de er værtsnation. Det vil være et drømmescenarie at få dem, hvis vi kan vælge imellem de topseedede, har landstræneren sagt til norske NRK.

Men russerne er faktisk den nation fra det første seedningslag, som Danmark har mindst sandsynlighed for at trække.

Og heller ikke englænderne fra andet lag eller Panama fra fjerde lag, som Åge Hareide håber på at trække, er de mest sandsynlige modstandere.

Der er kun 6,9 procent chance for, at England bliver hevet op som danske dansepartnere fra anden seedningslag, hvor Mexico er den mest forventelige modstander. Faktisk er mexicanerne med 19,8 procent dem, vi har allerstørst sandsynlighed for at trække af de 32 VM-nationer.

Førstegangsdeltagerne fra Panama er den næstmindst sandsynlige modstander fra det nederste seedningslag, hvor der er 35,8 procent chance for afrikansk modstand i form af enten Marokko (18,0) eller Nigeria (17,8).

I fjerde seedningslag figurerer også Serbien, som med 2,6 procent er den teoretisk set suverænt mindst sandsynlige modstander.

Men ét er teori. Om to uger afgøres det ved en officiel lodtrækning i Moskva, hvem Åge Hareides tropper i praksis kommer i gruppe med ved VM næste sommer.