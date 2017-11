AGF får første sejr under David Nielsen

David Nielsen havde grund til at klappe af sine spillere lørdag eftermiddag. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

AGF slog lørdag Silkeborg 3-1 på hjemmebane og fik sin første sejr med David Nielsen som cheftræner.

Efter fire nederlag med Nielsen i spidsen for holdet ydede AGF især i første halvleg en god indsats.

Silkeborg gjorde opgøret langt mere jævnbyrdigt i anden halvleg og fik udlignet til 1-1, men indskiftede Mustapha Bundu sikrede AGF de tre forløsende point med to scoringer i slutfasen.

Ud over en forløsning for Nielsen, så betyder sejren, at AGF rykker op på tiendepladsen og derfor stadig kan skimte top-6.

Efter en fin Silkeborg-indledning satte AGF sig hurtigt på spillet i første halvleg. Der var spillet 25 minutter, da Morten ”Duncan” Rasmussen scorede til 1-0.

Andre Riel, som fem minutter forinden selv havde haft en stor mulighed, sendte bolden fladt ind i det lille felt, hvor Thomas Nørgaard i Silkeborg-målet parerede den.

Uheldigvis for Silkeborg lige i fødderne på ”Duncan”.

Kort efter var AGF tæt på at gøre det til 2-0 efter muligheder til både ”Duncan” og Martin Spelmann. Resten af halvlegen var målløs uden de store chancer til hverken AGF eller Silkeborg.

Gæsterne kom langt bedre ud til anden halvleg, og det resulterede i en udligning efter 60 minutter. Silkeborgs Simon Jakobsen fik ved et hjørnespark presset Niklas Backman til et selvmål i en luftduel i det lille felt.

Efter udligningen satte AGF sig mere på spillet, og fem minutter før tid sikrede Bundu AGF sejren efter en flot frispilning af Tobias Sana, inden han i overtiden også scorede til slutresultatet 3-1.