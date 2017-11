Ajax scorer otte gange og skriver historie

Lasse Schöne scorede og lavede assist, da Ajax vandt 8-0 over Breda i Æresdivisionen og satte ny klubrekord.

Den 26-årige australske Breda-målmand Mark Birighitti vil nok aldrig glemme hans kamp mod Ajax Amsterdam den 18.11.2017. Birighitti måtte nemlig hente bolden ud af eget net otte gange i løbet af kampen.

Det var rekord på flere måder.

Den positive for Ajax var, at de lørdag aften fik deres største udebanesejr i den hollandske Æresdivision.

Den negative – at det var Bredas største nederlag nogensinde i den bedste hollandske række.

Allerede efter 13 minutter gik det galt for første gang for Breda, da Matthijs De Ligt bragte Ajax på 0-1, efter et hjørnespark fra danske Lasse Schöne.

Fem minutter senere udbyggede Donny van de Beek Ajax’ føring til 0-2, og samme van de Beek gjorde det også til 0-3 efter 26 minutter. Det mål var assisteret af Lasse Schöne.

Knap havde Mark Birighitti fisket bolden ud af eget mål for tredje gang, før han tre minutter senere igen stod i samme situation, da David Neres sparkede bolden i mål til 0-4.

Her stoppede en forfærdelig første halvleg dog ikke for Breda.

Efter 33 minutter var Matthijs De Ligt nemlig igen på pletten og scorede til pausestillingen 0-5.

Målløs Dolberg skiftet ud

Anden halvleg begyndte bedre for Breda. De holdt buret rent i de første 21 minutter minutter, men lavede det straffespark. Det eksekverede danske Lasse Schöne, da dermed bragte stillingen op på 0-6.

Kasper Dolberg startede kampen for Ajax, men blev skiftet ud i begyndelsen af anden halvleg. Ind kom den hollandske veteran Klaas-Jan Huntelaar, der efter 73 minutter scorede til 0-7.

Nu manglede Ajax bare et mål for at sætte en ny klubrekord for første udesejr i Æresdivisionen, og det må skulle de ikke vente længe med at få.

Bare to minutter efter Klaas-Jan Huntelaars scoring fuldendte Donny van de Beek nemlig sit hattrick med kampens sidste scoring til 0-8.

I den hollandske liga indtager Ajax andenpladsen, mens Breda er næstsidst som nummer 17.