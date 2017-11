Efter syv måneders skadespause: Zlatan gør comeback i United-sejr

Efter syv måneders skadespause blev Zlatan Ibrahimovic skiftet ind i Manchester Uniteds kamp mod Newcastle United. Foto: CARL RECINE / Scanpix Denmark

Zlatan Ibrahimovic fik det sidste kvarters tid i Manchester Uniteds kamp mod Newcastle som United vandt 4-1.

Svenske Zlatan Ibrahimovic vendte lørdag tilbage til fodboldbanen, da han blev skiftet ind i Manchester Uniteds sejr på 4-1 over Newcastle.

Ibrahimovic blev knæskadet i Europa League-semifinalen mod Anderlecht i april, og det var usikkert, om han ville fortsætte hos Manchester United. Men efter syv måneders skadespause, vendte den 36-årige angriber lørdag tilbage.

De tre point til United betyder, at holdet generobrer andenpladsen i Premier League fra Chelsea, der tidligere lørdag vandt 4-0 over West Bromwich.

Kun et enkelt point adskiller de to hold, mens der er otte point for United op til ubesejrede Manchester City på førstepladsen.

Nederlaget efterlader Newcastle som nummer 11 i tabellen.

Men efter et kvarters spil, så det ellers ud til, at Newcastle skulle få point med hjem fra kampen.

DeAndre Yedlin fandt Dwight Gayle inde i feltet med en flad aflevering, og han satte bolden ind bag en chanceløs David de Gea til Newcastle-føring på 1-0.

Newcastle havde flere chancer, der kunne have bragt holdet på 2-0, men i stedet blev det United, der fik udligningen små ti minutter før pausen.

Paul Pogba lagde en blød bold ind i det lille felt, og der kom Anthony Martial flyvende og headede bolden i nettet.

Hjemmeholdet bragte sig foran i første halvlegs overtid ved Chris Smalling. Anthony Martial var denne gang i oplæggerens rolle.

Han slog en høj bold over mod fjerneste stolpe, hvor Smalling stod klar til at sætte hovedet på.

Ti minutter inde i anden halvleg blev det så Pogbas tur til at komme på måltavlen, da han fik sidste fod på scoringen til 3-1 inde i det lille felt.

Belgiske Romelu Lukaku lukkede og slukkede med sin scoring til 4-1 med små 20 minutter igen, da han efter fikst kombinationsspil med Juan Mata inde i Newcastle-feltet endte med at hamre bolden op i nettaget.

I det 77. minut rejste alle på Old Trafford sig så op for at sige goddag til Ibrahimovic efter syv måneders fravær, da svenskeren blev skiftet ind.

Han nåede ikke at gøre megen væsen af sig. En enkelt atletisk afslutning blev det da til, men den gik i sidenettet.