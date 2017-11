Liverpool hænger på i toppen med sejr over Southampton

Liverpools Mohamed Salah stod for to af holdets scoringer i 3-0-sejren. Foto: PHIL NOBLE / Scanpix Denmark

Liverpool vandt lørdag 3-0 over Southampton i Premier League. City tog sin tiende ligasejr på stribe.

Der er kamp om pladserne i toppen af Premier League.

Derfor var lørdagens sejr på 3-0 over Southampton vigtig for Liverpool, der nu ligger nummer fem i Premier League.

Liverpool har kun har et enkelt point op til Tottenham, der tidligere lørdag tabte 0-2 til Arsenal.

Manchester City tog sin tiende Premier League-sejr i træk, da holdet vandt 2-0 over Leicester. Målene blev sat ind af Gabriel Jesus og Kevin De Bruyne.

De forsvarende mestre fra Chelsea vandt også, da det blev til en 4-0-sejr over West Bromwich.

Chelsea tager dermed andenpladsen fra Manchester United, men "De Røde Djævle" spiller senere lørdag mod Newcastle, hvor de med en sejr kan tage andenpladsen tilbage.

Liverpool sad på kampen fra start, og Southampton havde meget svært ved at komme til chancer kampen igennem. Men det havde Liverpool til gengæld ikke.

Mohamed Salah blev hentet til Liverpool i sommerens transfervindue fra Roma, og egypteren viste endnu en gang, at Liverpool gjorde klogt i at hente ham, da han stod for to af Liverpools mål.

Efter en halv times spil slog han første gang til. Fra kanten af feltet sparkede han bolden over i det lange hjørne og bragte Liverpool foran 1-0.

Ti minutter senere var han på spil igen. Liverpools brasilianske troldmand Coutinho fandt Salah med en stikning ind i feltet, og egypteren kunne elegant prikke bolden forbi Fraser Forster i Southampton-målet.

Med cirka tyve minutter tilbage af kampen, ville Coutinho igen lege med.

En afslutning fra Roberto Firmino blev reddet af Forster, men Coutinho var hurtigt over returbolden og scorede til 3-0, hvilket også blev kampens resultat.

Danskerklubben Huddersfield var på besøg hos Bournemouth, og den kamp vandt hjemmeholdet med hele 4-0.

Crystal Palace og Everton delte med 2-2, og sæsonens overraskelse fra Burnley holder fast i sin syvendeplads med en 2-0 sejr over Swansea.