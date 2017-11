Stormagter håber at undgå Danmark til VM

Pione Sisto (tv.), Thomas Delaney (m.) og Christian Eriksen (th.) jubler efter en scoring mod Irland. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Flere medier er begyndt at spekulere i bedste og værste modstandere ved det kommende VM, hvor flere store nationer gerne vil undgå at møde Danmark.

Danmark er med i det tredje seedningslag, når i alt 32 nationer skal fordeles i otte puljer ved lodtrækningen til sommerens VM-slutrunde.

Landstræner Åge Hareide har allerede peget på England eller Rusland som ønskemodstandere fra de øverste seedningslag, mens TV 2 SPORTs fodboldeksperter, Flemming Toft og Kasper Lorentzen, begge foretrækker Polen blandt de stærkest mulige modstandere.

Omvendt er Spanien en skrækmodstander, mens Peru og Panama ligner danske ønskemodstandere i en VM-pulje.

Men hvordan ser andre europæiske VM-lande på den forestående lodtrækning?

Spanierne vil undgå Danmark

Da Rusland som værtsnation ligger i øverste seedningslag, er Spanien henvist til det andet, og det store spanske medie AS ser derfor Tyskland eller Brasilien som skrækmodstanderne fra øverste lag.

Fra Danmarks lag peger mediet på Senegal som en uønsket modstander, og blandt de lavest seedede er valget faldt på Japan.

Seedning til fodbold-VM Første lag : Rusland (vært), Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrig, Argentina

: Rusland (vært), Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrig, Argentina Andet lag : Mexico, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien, Peru

: Mexico, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien, Peru Tredje lag : Iran, Costa Rica, Egypten, Senegal, Tunesien, Sverige, Island, Danmark

: Iran, Costa Rica, Egypten, Senegal, Tunesien, Sverige, Island, Fjerde lag: Marokko, Panama, Nigeria, Saudi Arabien, Sydkorea, Japan, Australien, Serbien

Omvendt vil de mest overkommelige modstandere, ifølge AS, være Rusland, Iran og Panama.

Marca har lavet en folkeafstemning hvor over 85.000 mennesker har været inde og tilkendegive, hvem de helst ser Spanien møde i puljespillet.

Her har Polen fået flest stemmer med 39 procent fra øverste seedningslag, mens Frankrig har fået færrest med bare to procent.

Fra tredje lag er Iran dømmemodstanderen med 34 procent, mens spanierne ser Danmark som den hårdeste modstander, da Eriksen og co. kun har fået fem procent af stemmerne.

Saudi Arabien er ønsket fra fjerde lag, mens både Japan, Nigeria og Sydkorea har fået lige mange stemmer i den anden ende.

Mediet peger selv på Brasilien, Sverige og Nigeria som en dødspulje, mens Polen, Iran og Panama er de fortrukne nationer.

Skandinaverne er hårdest for Frankrig

Næsten 80.000 mennesker har også deltaget i franske L’Équipes afstemning op til lodtrækningen, hvor Frankrig er med i øverste seedningslag.

Her er Spanien den klart mest frygtede modstander fra andet lag med 83 procent, mens ingen andre lande har fået over seks procent af stemmerne.

Fra tredje lag har 53 procent stemt på Sverige som den hårdeste modstander, efterfulgt af Danmark med 18 procent, mens Tunesien er drømmen med én procent af stemmerne.

Fra laveste seedningslag har Nigeria vundet kampen om at være den mest uønskede modstander med 40 procent, mens Panama er håbet med en enkelt procent af stemmerne.

Det franske medie peger selv på Spanien, Costa Rica og Nigeria som de vanskeligste, mens Peru, Iran og Panama er håbet.

Helst ingen danskere for verdensmestrene

Tyske TZ har taget et kig på det bedste og værste scenarier for Tyskland.

De forsvarende verdensmestre ligger i øverste seedningslag, og mediet ser Spanien og England som de hårdeste modstandere fra laget lige under.

I tredje seedningslag er Danmark vurderet som værende den værste modstander at dele pulje med, men også Sverige nævnes i samme kategori.

Serbien, Nigeria og Australien er de mest uønskede modstandere fra laveste seedning.

Omvendt ville en tysk drømmepulje bestå af modstandere fra Peru, Senegal og Saudi Arabien.

England frygter stadig Island

De engelske løver er ligger i andet seedningslag til VM-lodtrækningen, og engelske The Sun ser Neymar og Brasilien som de absolutte skrækmodstandere fra første seedningslag.

Fra tredje lag er valget faldet på Englands overmænd fra EM i 2016 – Island. I ottendedelsfinalen sidste sommer tabte englænderne 2-1 til Island, men det engelske medie peger også på islændingenes imponerende VM-kvalifikation som grund til at ville undgå dem.

Island vandt sin kvalifikationsgruppe, og kan se frem til at blive den mindste nation nogensinde til at spille et VM.

Fra det nederste lag vurderes det, at Nigeria ligner den hårdeste modstander i en VM-pulje.

Omvendt er Rusland, trods en hjemmebanefordel, ønskemodstanderen fra øverste lag, men Iran og Panama er drømmen fra de to nederste seedningslag.

