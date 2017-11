Feyenoord-fans sendte rørende hyldest til holdets målmand

Feyenoords fans markerede årsdagen for Brad Jones' afdøde søn på speciel vis.

18. november er for altid en dag, Feyenoords målmand Brad Jones vil huske.

I 2011 var det dagen, hvor han mistede sin dreng Luca. I en alder af blot fem år tabte drengen kampen til leukæmi.

Siden da er der gået seks år. Og det bliver fortsat husket hos ikke bare ham - men også fansene.

Så da den hollandske topklub lørdag aften skulle spille på samme dato som dødsfaldet, ville Feyenoords tilhængere vise deres sympati til manden i trøje nummer 1.

Da kampuret passerede de 11 minutter mod VVV-Venlo, markerede de det med en rørende hyldest. Først tændte folk for lyset på deres mobiltelefoner, så hele 'De Kuip, blev lyst op.

Feyenoords hjemmebane, 'De Kuip', lyste op som en hyldest til Brad Jones. Foto: TV 2

Derefter begyndte publikummet i kor at synge 'You'll never walk alone'. En sang der normalt forbindes med Liverpool, som var der, Brad Jones spillede, da han mistede sin søn. Den rørende hyldest kan ses og høres i videoen over artiklen.

Det er ikke første gang, en hyldest er blevet dedikeret til Brad Jones' afdøde søn. Senest var det Brad Jones selv, som gjorde det i 2012, da han reddede et straffespark for Liverpool.

Kampen mellem Feyenoord og VVV-Venlo endte 1-1. Nicolai Jørgensen scorede Feyenoords mål.