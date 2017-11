Nu starter VM-kapløbet: Her er de sikre, de sandsynlige og dem, der skal bevise sig selv

Danmark skal til VM. Men hvilke spillere skal repræsentere Danmark? Det forsøger Kasper Lorentzen at give svar på i denne artikel. Foto: Scanpix

Med lige under syv måneder til VM begynder kampen for de eftertragtede pladser i truppen. Fodboldekspert Kasper Lorentzen vurderer spillernes status.

Tirsdag aften klokken lidt over ti kom den forløsning, det meste af fodbolddanmark havde ventet længe på: Det danske herrelandshold skal til den første slutrunde siden EM i 2012.

Forløsningen var også enorm hos de spillere, der var med til at gøre det hele til virkelig og booke billetten til VM i Rusland.

Men med 208 dage til første fløjt i Rusland begynder der lige pludselig en helt ny kamp. Kampen for overhovedet at komme med ombord på flyet.

- Den der sikre stamme, som var med på bænken eller som indskiftere hver gang i denne her gode periode, hvor de har fået et godt sammenhold, kan sagtens blive skiftet ud. Og så sidder der nogle ude omkring i klubberne, som ser deres snit til at komme ind og tage en plads, hvis de præsterer et vanvittigt godt halvår, siger fodboldekspert Kasper Lorentzen til TV 2 SPORT.

Landstræneren vil have en varieret trup

Den 1. december bliver det afgjort, hvilke modstandere Danmark møder til sommer i Rusland, og det vil ifølge fodboldeksperten bringe landstræneren en smule nærmere, hvilke spillere han vil have med.

Men måden, landstræneren har grebet kvalifikationen an på, viser også, at modstanderne ikke er det eneste, han fokuserer på, når han sammensætter sin trup.

- Åge Hareide har haft mange forskellige typer spillere med i truppen samtidig. Han har haft spillere, der er stærke i det direkte og fysiske spil, han har haft hurtige spillere med, der kan generere fart, og så har han haft spillere med, der er gode til at spille det der småspil. Dem har han kombineret og skiftet imellem, og han har varieret det hele meget godt i kvalifikationen. Det, tror jeg, han fortsat vil køre med, siger Kasper Lorentzen.

På den måde er Danmark ifølge eksperten garderet mod stort set alle slags modstandere, hvad enten holdet løber ind i Brasilien, hvor der skal forsvares meget og være mulighed for hurtige omstillinger, eller eksempelvis Polen, hvor der skal spilles fysisk, mere enkel fodbold.

Nedenunder kan du klikke dig igennem de spillere, Kasper Lorentzen lige nu vurderer er i kikkerten hos landstræneren og læse hans vurdering af deres status i forhold til VM-truppen.

Boblerne

Oven på den overståede VM-kvalifikation kommer der nu til at gå en længere periode, hvor der ikke er landskampe på programmet, og fodboldeksperten lægger vægt på, at der i den periode let kan dukke nogle nye emner til landsholdet op.

Det skete eksempelvis tilbage i 2010, hvor Mikkel Beckmann præsterede et stort forår i angrebet for Randers FC og gik fra slet ikke at have været med i kvalifikationskampene til at komme med til VM-slutrunden i Sydafrika.

Ifølge Kasper Lorentzen er nogle af boblerne til VM-truppen:

Anders Christiansen var med for Danmark tilbage i 2015. Han er en af dem, der ifølge eksperten godt kan være med i Rusland. Foto: FRANCK FIFE / Scanpix Denmark

Anders ’AC’ Christiansen

- Begrundelse: Han skiller sig ud for det positive, og han har været blandt profilerne i den svenske liga to år i træk. Jeg ser helt klart, at han kan have en fremtid på holdet. Jeg kunne sagtens se ham i sådan en trup.

Jonas Knudsen

- Begrundelse: Han har ikke rigtig været med på det seneste. Har været i periferien nu her på bekostning af nogle skader. Men der skal virkelig kæmpes.

Emiliano Marcondes har indtil videre scoret 11 mål for FC Nordsjælland i sæsonens 15 Superligakampe og lavet seks assists. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Emiliano Marcondes

- Begrundelse: Han skifter til Brentford i vinterpausen, og det er spændende, om han fortsætter der, som han har gjort det i Superligaen. Han kunne godt lige pludselig være en, som trænerteamet kunne beslutte at hive ind. Der er det med Marcondes, at han har nogle mangler i sit spil, men han kan virkelig finde ud af at score mål. Han har en timing i feltet, han er sindssyg dygtig til frispark, så har han nogle X-factor-ting over sig.

Marcus Ingvartsen

- Begrundelse: Sidste sæsons Superligatopscorer har haft det svært i Belgien, men hvis han lige pludselig begynder at præstere for klubben, så kan han også være en mulighed, hvis vi har nogle angribere, der ikke rigtig leverer.

Superliga-profilen

- Begrundelse: Hvis der er en Superligaprofil, der skifter til udlandet og bare blæser igennem et halvt år, så er pladsen helt sikkert også inden for rækkevidde. Det kunne være en spiller som Mathias Jensen, som mange taler om lige nu. Der er mulighed for en overraskelse.

