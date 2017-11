Pukki pryglede Nordsjælland i Brøndby-sejr

Teemu Pukki var en af de store oplevelser i kampen mellem Brøndby og FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Brøndbys finske angriber Teemu Pukki lavede hattick, da Brøndby slog FC Nordsjælland i Superligaen med 4-2.

Teemu Pukki har manglet skarphed i store dele af Superligasæsonen. Bare tre mål var det blevet til før Brøndbys superligakamp mod FC Nordsjælland søndag aften.

Men på lige over 60 minutter fik Pukki fordoblet sin målscoringstotal i Superligaen.

Allerede efter 12 minutter fuldendte Teemu Pukki en Brøndby-kontra, hvor han efter et par træk på tværs i FCNs felt sparkede bolden i mål.

Scoringen så ud til at give Pukki selvtillid.

Fem mål i anden halvleg

I begyndelsen af anden halvleg satte han hælen på et indlæg fra Hany Mukthar, og sendte bolden ind mellem benene på FC Nordsjællands målmand Runar Alex Runarsson, der måtte pille bolden ud af eget net for anden gang.

Efter 61 minutter fuldendte den finske brøndbyangriber sit hattrick, da han havde sidste fod på et indlæg fra Johan Larsson.

Herfra var det dog langt fra slut med scoringerne i opgøret mellem de to tophold.

Med tyve minutter tilbage af kampen viste Hany Mukthar stor koldblodighed, da han opsnappede en løs bold i straffesparksfeltet og chippede bolden over Runar Alex Runarsson.

Midt i Brøndbys målfest begyndte det dog at gå galt defensivt.

Brøndby-sløseri i slutfasen

Først kiksede en aflevering mellem Frederik Rønnow og Paulus Arajuuri. FC Nordsjælland opsnappede bolden, og i et forsøg på at undgå en FCN-scoring lavede Rønnow straffespark. Et straffespark som Emiliano Marcondes scorede på.

Målet gav en smule gejst til FCN, der med ti minutter tilbage af kampen fik Mathias Rasmussen reduceret til 4-2 i en situation, hvor Brøndby-forsvaret igen ikke så helt perfekt ud.

Udligner 12 år gammel rekord

Det blev dog sidste scoring i en underholdende kamp, som Brøndby vandt med 4-2.

Sejren var Brøndbys syvende i træk, noget der ikke er sket siden 2005 - hvilket var det år, hvor Brøndby senest vandt det danske mesterskab.

Brøndbys sejr betyder, at de indtager Superligaens førsteplads med 36 point efter 16 kampen. Fire point foran FC Midtjylland, der først spiller mandag aften mod AaB.

FC Nordsjælland er nummer tre med 30 point.