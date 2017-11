Triste stjerner slipper for ligakamp – de er helt nede efter VM-fiasko

Barzagli og Buffon omfavner hinanden efter skuffelsen mod Sverige. Foto: MIGUEL MEDINA / Scanpix Denmark

To Juventus-spillere er så kede af det, at de sidder over, når klubben møder Sampdoria i Serie A søndag eftermiddag.

Italiens samlede playoffnederlag til Sverige har taget så hårdt på Juventus-profilerne Gianluigi Buffon og Andrea Barzagli, at de ikke kommer til at spille for deres klub søndag eftermiddag.

Det fortæller deres træner, Massimiliano Allegri, til klubbens hjemmeside inden mødet med Sampdoria:

- Hverken Buffon eller Barzagli kommer ikke til at spille. De har det fint, men efter to intense uger med landskampe er det normalt, at de skal hvile, siger Allegri og uddyber deres mentale tilstand:

- De er ved at komme sig over skuffelsen, at de ikke skal til VM. Det er hårdt for især Gigi (Gianluigi Buffon, red.), som kunne have sat rekord ved at komme til VM for sjette gang. Livet fortsætter, og sket er sket, men som så mange andre ting kommer det til at tage tid.

Allegri fortæller endvidere, at den polske landsholdsmålmand Wojciech Szczesny kommer til at spille mod Sampdoria. Samtidig slår han fast, at Buffon er tilbage i målet, når Juventus møder Barcelona i Champions League senere på ugen.

Buffon og Barzagli valgte begge at stoppe på landsholdet efter det samlede 1-0-nederlag til Sverige. De nåede henholdsvis 175 og 73 landskampe, hvor VM-guldet i 2006 sandsynligvis står som et højdepunkt for dem begge to.

Giorgio Chiellini, der også spiller i Juventus, indstillede også sin landsholdskarriere efter den store VM-skuffelse. Det samme gjorde Romas Daniele De Rossi.

Det er første gang siden 1958, at Italien ikke kom med til VM i fodbold.