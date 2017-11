Brøndby-profil vil kæmpe om VM-billet

Christian Nørgaard har drømme om VM i Rusland. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Christian Nørgaard har været en af profilerne på Brøndbys hold, der topper Superligaen efter syv sejre i træk.

Fodboldspilleren Christian Nørgaard har fået meget ros for sin indsats i Alka Superligaen i denne sæson.

Brøndbys midtbanespiller er blevet nævnt som et muligt emne til truppen på 23 spillere, der næste år skal spille VM i Rusland.

Christian Nørgaard har bemærket roserne.

- Det er fedt, det betyder, at man har gjort det godt over en længere periode.

- Jeg var rigtig glad for at se landsholdet kvalificere sig til VM. Det var en fantastisk sejr (5-1 ude over Irland, red.).

- Nu er der et halvt år og lidt mere til at give den gas og gøre, hvad man kan. Men det kræver, at vi fortsætter med at gøre det godt herude, siger han med henvisning til Brøndby.

Superligaens tophold vandt søndag 4-2 hjemme over FC Nordsjælland og nåede dermed op på syv ligasejre i træk.

Christian Nørgaard har spillet i alt 73 kampe på diverse ungdomslandshold.

I 2011 var han med til både EM og VM med U17-landsholdet, og i 2015 og i år var han med til U21-EM.

Spilletid på A-landsholdet er det ikke blevet til endnu, men han håber at kunne blive kandidat til et af de yderste mandater i VM-truppen.

- Jeg har sat mig det mål, at jeg godt kunne tænke mig at være det, men det er ikke et mål for mig, at jeg skal med.

- Jeg har slet ikke været inde over endnu, så jeg synes, det ville være et for stort mål at sætte.

- Det kunne selvfølgelig være en kæmpe gulerod for enden af sæsonen at komme med, siger 23-årige Christian Nørgaard.