Jeg har nået alle mine mål, fortæller Nicklas Bendtner

Nicklas Bendtner indtager førstepladsen på topscorerlisten i Eliteserien med 19 scoringer. Foto: RUSSELL CHEYNE / Scanpix Denmark

Nicklas Bendtner er på vej til at vinde topscorertitlen i Eliteserien og runder dermed en sæson af, hvor han har fået opfyldt hele sin ønskeliste.

Det norske mesterskab har længe været sikret, og søndag aften kunne Rosenborg så løfte pokalen hjemme på Lerkendal Stadion.

Det skete efter en 2-0-sejr over ligaens sidsteplads, Viking, hvor Nicklas Bendtner endnu engang markerede sig positivt.

Den danske angriber startede guldfesten, da han efter bare seks minutters spil bragte hjemmeholdet i front. Landsholdsangriberen har nu scoret 19 mål i Eliteserien og er godt på vej mod titlen som topscorer.

Hvis det skulle ske, så kan danskeren kigge tilbage på en sæson, hvor der ikke er meget, han har misset.

- Det er stort at vinde ligaguld, uanset hvor man er i verden, da man skal være god i mange kampe. Det var et af de mål, som jeg satte mig for, da jeg kom hertil. Det betyder utroligt meget, når jeg så når dem, siger Nicklas Bendtner til norske VG.

- Det er ikke mange spillere, som kan sige, at de har opnået alle de mål, som de har sat sig for på et år. Det er sjældent, tror jeg. Så alt i alt har det været et fantastisk år.

Nicklas Bendtner fik lov til at fejre guldet og 2-0-sejren med sin søn. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

VG nævner ligatitlen, europæisk fodbold og VM-kvalifikation med det danske landshold som Nicklas Bendtners målsætning inden sæsonen.

- Jeg tager selvfølgelig den titel med også

Nicklas Bendtner fortæller, at topscorertitlen ikke var et af de mål, som han havde rettet sigtekornet imod inden sæsonen. Det er dog en titel, han gerne tager med på vejen, hvis han ender med at vinde den.

- Jeg vil gerne være topscorer, men det er ikke det, som betyder mest. Hvis den anden spiller (Stabaeks Ohi Omoijuanfo red.) scorer fire mål i sidste kamp, så fortjener han det. Men jeg tager selvfølgelig den titel også, hvis jeg får den, siger Nicklas Bendtner.

Inden den sidste spillerunde har Bendtner et forspring på to mål ned til Ohi Omoijuanfo på topscorerlisten.

Bendtner hjalp i tirsdags Danmark til VM i Rusland næste år, da han scorede til 5-1 på straffespark og krydsede dermed også det mål af listen.

Rosenborgs næste kamp er på torsdag i Europa League, hvor de norske mestre skal møde Real Sociedad. Rosenborg indtager lige nu tredjepladsen i den gruppe.