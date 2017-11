Prominente navne i spil som italiensk landstræner

Fire af de italienske landsholdsspillere valgte at stoppe, da VM-kvalifikationen kiksede. Foto: MAX ROSSI / Scanpix Denmark

Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri og Antonio Conte er på listen over emner som Italiens næste træner.

Tidligere i november tabte Italiens fodboldlandshold samlet 0-1 til Sverige efter to playoffkampe. Dermed stod det klart, at de firedobbelte verdensmestre ikke skal med til VM i Rusland næste år.

Efter Italiens første missede VM-slutrunde siden 1958 blev landstræner Gian Piero Ventura fyret, og Det Italienske Fodboldforbund jagter nu en afløser.

Det skal være en af de bedste i branchen, der skal genetablere den italienske fodboldstolthed, hvis man skal tro forbundets præsident, Carlo Tavecchio.

Han har navne som Chelsea-manager Antonio Conte og Carlo Ancelotti, der for nylig blev fyret i Bayern München, i kikkerten.

Det samme gælder Juventus-træner Massimiliano Allegri, Nantes-træner Claudio Ranieri samt Roberto Mancini, der er træner for Zenit Sankt Petersborg.

- Vi leder efter den bedste. Når jeg siger det, tænker jeg på Ancelotti, Conte, Allegri eller Ranieri eller en som Mancini, siger Carlo Tavecchio til Football Italia.

Han erkender dog, at det ikke bliver let at hente et af de omtalte emner.

Med undtagelse af Carlo Ancelotti er alle andre trænere i job, og Ancelotti får ifølge Football Italia stadig løn af Bayern München efter sin fyring i september.

- I øjeblikket er alle under kontrakt frem til juni. Vi taler om aftaler til mange millioner, vi kan ikke bare udløse frikøbsklausuler, siger Carlo Tavecchio.

Antonio Conte var fra 2014 og to år frem landstræner for Italien.

Han førte i 2016 Italien til kvartfinalen ved EM, hvor holdet tabte til Tyskland efter straffesparkskonkurrence.