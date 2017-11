Værste FCK-start i 18 år: Det er ikke kun et wakeup-call - det er en lussing

FC København-træner Ståle Solbakken har ikke haft meget at smile over i denne sæson. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark

De forsvarende danske mestre har tre kampe til at redde resterne af en ellers kritisabel efterårssæson, mener ekspert.

Krisen kradser i FC København, der med 22 point efter 16 spillerunder er pointmæssigt tættere på sidstepladsen end førstepladsen i Superligaen.

Kun en bedre målscore holder københavnerne inden for slutspilspladserne som nummer seks, selvom de med 20 indkasserede mål allerede har lukket lige så mange ind, som de gjorde i hele sidste sæson, hvor de forsvarende mestre spillede 36 kampe.

- Det er ikke kun et wakeup-call - det er en lussing. Det er klart en krise, når de altid har været vant til at se fremad, men nu skal til at kigge efter en streg, som de aldrig har kigget på. Den streg der skiller top seks fra de andre, siger TV 2 SPORT’s fodboldkommentator, Flemming Toft.

Bare seks sejre er det blevet til indtil videre, i hvad der er løvernes dårligste sæsonstart siden sæsonen 1999/00, hvor det blev til bare 21 point for 16 kampe.

Dengang sluttede københavnerne på 8.-pladsen med 44 point, men siden har hovedstadsklubben hentet medaljer i hver eneste sæson i landets bedste række.

Guldet er væk

I denne sæson har FCK allerede 14 point op til ærkerivalerne fra Brøndby på førstepladsen. Derudover er der 8 og 10 point op til Nordsjælland og Midtjylland på anden- og tredjepladsen, og det er for stort et hul at lukke, mener Flemming Toft.

- En ting, der er helt sikkert, er, at de ikke på noget tidspunkt skal snakke om guld. Det er helt væk. De skal koncentrere sig om at få lettet røven, og de kommende tre kampe inden vinterpausen bliver utroligt afgørende der.

- De skal jo spille med i toppen, og man kan allerede sige nu, at det absolut ikke er godkendt. Men de tre næste kampe kan definere, om det bliver ok eller om det er en fiasko inden vinterpausen, vurderer Toft.

Søndag aften nåede den nuværende krise et nyt lavpunkt, da FCK for første gang i 36 superligaopgør tabte til SønderjyskE, der på hjemmebane vandt sikkert med 3-0.

- FCK er et hold, der i de seneste par år har været vant til at vinde og vinde, og klubben står vel med de største betænkeligheder i nyere tid.

Bærende spillere mangler

Med til den i øjeblikket kritiske fortælling om FC Købehavn hører også, at klubben har mistet flere store profiler i det seneste år, hvor blandt andet landsholdsspillerne Thomas Delaney, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Andreas Cornelius er alle rykket videre.

- De er jo stadig mærkede af afgangene, og det gælder både dem, de har mistet til udlandet, og dem, de har mistet til skader.

Forsvarsprofilen Erik Johansson har været skadet siden august, og spillere som Nicolai Boilesen og Federico Santander har også kæmpet med skader i løbet af sæsonen.

- Man havde nok kalkuleret med, at det ville blive sværere, men de typer, der så skal bære dem den næste epoke frem, er også væk. Det er der, det gør mest ondt.

- Det er virkelig mærkbart nu, for der er ingen af erstatningerne, der har præsteret i nærheden af det forventede, mener Flemming Toft.

Nederlaget til SønderjyskE var københavnernes sjette i denne sæson, og allerede nu tegner der sig ifølge fodboldeksperten et nyt billede i landets bedste række.

- Det er jo en anden situation i dansk fodbold, og i FCK’s historik, at det pludselig går den anden vej.